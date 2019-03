Cumpleaños

MARTES 19 DE MARZO DE 2019

GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. JUANY FELIZ CUMPLE!!! MAMÁ SON 80 YA!!! 19.3.19 Mami: no me alcanzaría la vida para agradecerte todo lo que hiciste por mi. Soy mejor persona y crecí con valores y amor. Eres lo máximo. Te amo, espero que tengas un día bello, rodeada del amor de tu marido, tus nietos y familia. Y yo...tu hija: Marita. PD: ya lo festejaremos ----- FRASE DEL DIA No hacemos más en la vida que ir buscando el lugar donde quedarnos para siempre. José Saramago UN DIA COMO HOY...... Día Internacional del Artesano. 1279 – Final de la dinastía Song, derrotada en la batalla de Yamen por los mongoles de la dinastía Yuan. 1534 – Nace José de Anchieta, a quien se debe la fundación de Sao Paulo, en Brasil. 1644 – 200 miembros de la familia imperial de Pekín y de la corte se suicidan en lealtad al Emperador 1808 – Carlos IV abdica la corona de España en su hijo Fernando VII. 1738 – Nace Tupac Amaru II, líder indígena de la revolución americana contra España. 1851 – Nace Roque Sáenz Peña, ideólogo de la ley de voto secreto y obligatorio en Argentina. 1866 – Un huracán ocasiona grandes estragos en la ciudad y el puerto de Buenos Aires. 1919 – Masacre de Fortín Yunká: sangrienta represión a indígenas en la provincia de Formosa, Argentina. 1963 – Se crea la Universidad Católica de Salta (en Argentina). 1982 – Guerra de las Malvinas: tropas argentinas desembarcan en las islas Georgias del Sur. 1998 – Vajpayee, líder del partido hindú Bharatiya Janata, jura como nuevo Primer Ministro de la India. 2003 – Comienza la guerra en Iraq. 2004 – Heridos de bala el presidente y la vicepresidente de Taiwán, en un atentado durante un acto. 2011 – Muere Argentino Luna, cantautor argentino. 2013 – El papa Francisco comienza su pontificado con una misa solemne ante 200.000 asistentes. 2018 – Muere Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho que quedaba en el mundo. Entretenimiento Familiar domingo 24 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 24 de marzo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J. Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.24.3. AGRADECIMIENTO La Cooperadora del Hospital San José de Campana, a través de su Presidenta, Sra. Aida Beauquis, quiere agradecer a los que hicieron posible con su ayuda financiera a que este sueño de tener un evento solidario de características participativo deportivo, como lo fue la Carrera Solidaria del pasado domingo 10 de marzo 10/03/2019, se concretara. Gracias Luis Grieco, de la empresa Tenaris, y Roberto Dabusti, de la empresa Axon Energy, por su generosidad y amable trato al analizar nuestra propuesta. Gracias a sus secretarias, Romina Pieroni y Victoria Arnaude, quienes mantuvieron un espíritu solidario en todo momento, comprendiendo nuestros errores y ayudando a que nuestra propuesta se concrete. Y gracias a los comercios que se hicieron solidarios con la idea de auspiciar esta carrera. La alegría y la fiesta que vivimos todos ese domingo quedó para siempre en el corazón de esta Cooperadora y los esperamos para que juntos podamos realizar la segunda edición de este Carrera Solidaria del Hospital San José de Campana. ----- SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 GRATIFICARE DEVOLUCION DOCUMENTOS A Nombre de Adriana Bettinotti. Por favor quien lo haya encontrado acercar a la redacción de este Diario Rocca 161. v.24.3.