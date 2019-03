MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50, 60 o mas años de casados, residentes en Campana, que estén casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, haremos la1er reunión informativa el jueves 28 a las 20 hs. en los salones de Catedral, en caso de no poder asistir, solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs. en el Ateneo Parroquial Avda. Varela 426 o se comuniquen a los tel 3489-15-529150 / 3489-15-593638/ 3489-15-595719, pueden enviar mensajes y nosotros nos comunicamos. v.28.3. GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. FRASE DEL DIA Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. Sófocles UN DIA COMO HOY.... Día Internacional de la Felicidad -Día Internacional de la Francofonía 1583 – Juan de Garay y 40 españoles más mueren a manos de los indígenas mientras dormían en su viaje hacia Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina). 1800 – Alessandro Volta informa sobre su descubrimiento de la batería eléctrica en una carta a Joseph Banks, presidente de la Royal Society de Londres. 1848 – Es asesinado el político y periodista Florencio Varela, en Montevideo. 1861 – Un terremoto destruye casi por completo la ciudad argentina de Mendoza. 1956 – Hizo erupción un volcán extinto en Kamchatka. 1969 – John Lennon y Yoko Ono se casan en Gibraltar. 2001 – El Vaticano confirma la existencia de abusos sexuales a religiosas por parte de misioneros y sacerdotes. 2010 – El papa Benedicto XVI pide perdón a las víctimas de los curas pederastas en Irlanda. 2016 – Histórica visita del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 GRATIFICARE DEVOLUCION DOCUMENTOS A Nombre de Adriana Bettinotti. Por favor quien lo haya encontrado acercar a la redacción de este Diario Rocca 161. v.24.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 24 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 24 de marzo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J. Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.24.3.