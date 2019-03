Cumpleaños

JUEVES 21 DE MARZO DE 2019



ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 24 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 24 de marzo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J. Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.24.3. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50, 60 o mas años de casados, residentes en Campana, que estén casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, haremos la1er reunión informativa el jueves 28 a las 20 hs. en los salones de Catedral, en caso de no poder asistir, solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs. en el Ateneo Parroquial Avda. Varela 426 o se comuniquen a los tel 3489-15-529150 / 3489-15-593638/ 3489-15-595719, pueden enviar mensajes y nosotros nos comunicamos. v.28.3. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado 23de marzo a partir de las 22:30 hs, llega con un gran show en vivo ,"MARIO LUIS". venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entradas general con descuento hasta la 00 hs. Escucha radio éxito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.3. FRASE DEL DIA Si el hombre no está dispuesto a arriesgar su vida, ¿dónde está su dignidad? André Malraux GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.28.3