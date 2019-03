VIERNES 22 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado 23de marzo a partir de las 22:30 hs, llega con un gran show en vivo ,"MARIO LUIS". venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entradas general con descuento hasta la 00 hs. Escucha radio éxito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.3. GRATIFICARE DEVOLUCION DOCUMENTOS A Nombre de Adriana Bettinotti. Por favor quien lo haya encontrado acercar a la redacción de este Diario Rocca 161. v.24.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 24 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 24 de marzo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J. Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.24.3. PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 TENGO CALLE Goten noche, yeca y galpón

y en el cuore un gotan por corazón

nada de whisky, rumba ni conga

en el rioba solo tinto, gotan y milonga. Pal buen amigo un abrazo

y al mal cana, tajo obalazo

burros, timba, minas, cabaret, me da igual

solo conmigo yo llevo una flor en el ojal. Tengo respeto al troesma o maestro

al doctor de hospital, que es nuestro

al bombero voluntario

solo desprecio al otario. La vida tal vez es corta

pero a mí, poco me importa

yo vivo a mi manera

porque quien espera desespera. Solo no olvide el marino

el gendarme y el prefecto

en el pueblo donde cuadre

que el también nació de madre. Me despido y me las pico

sin olvidarte político

como abeja en el enjambre

que en el mundo, no haya hambre. Hugo Del Teso ----- GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. FRASE DEL DIA "La ley nunca hará más libres a los hombres; son éstos los que deberían liberar a la ley." Henry David Thoreau UN DIA COMO HOY..... – Día Mundial del Agua 1622 – El Buda de Esmeralda se traslada en una gran ceremonia a su actual localización en Wat Phra Kaew, Tailandia. 1778 – Real orden que determina la fundación de una Universidad en Buenos Aires. 1820 – La provincia argentina de Tucumán se proclama Estado independiente. 1832 – Muere Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán, autor del "Fausto". 1832 – Aparición del cólera en París, que ocasiona gran número de víctimas. 1895 – Los hermanos Lumiére proyectan en público la primera película que se realizó en el mundo: "La salida de obreros de la fábrica Lumiére". 1923 – Nace Marcel Marceau, mimo francés. 1936 – El alpinista argentino Link efectúa el primer reconocimiento en solitario del Aconcagua. 1942 – Nace Leo Dan, cantante argentino. 1946 – Nace Virginia Lago, actriz argentina. 1963 – Los Beatles lanzan su primer album, "Please Please Me". 2004– Israel mata al jeque Ahmed Yassin, fundador y líder espiritual de Hamas. 2017 – Reabren la tumba de Jesucristo en Jerusalén tras su restauración. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)