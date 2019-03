DOMINGO 24 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50, 60 o mas años de casados, residentes en Campana, que estén casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, haremos la1er reunión informativa el jueves 28 a las 20 hs. en los salones de Catedral, en caso de no poder asistir, solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs. en el Ateneo Parroquial Avda. Varela 426 o se comuniquen a los tel 3489-15-529150 / 3489-15-593638/ 3489-15-595719, pueden enviar mensajes y nosotros nos comunicamos. v.28.3. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 FRASE DEL DIA La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe. Jacinto Benavente. UN DIA COMO HOY... – Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas – Día Mundial de la Tuberculosis – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (en Argentina) 1815 – Fernando VII crea la Orden de Isabel la Católica para recompensar los servicios prestados en las colonias de América. 1816 – Comienza a sesionar en Tucumán el Congreso que declarará la Independencia el 9 de julio de ese año. 1854 – El presidente José Gregorio Monagas decreta la abolición de la esclavitud en Venezuela. 1874 – Nace Harry Houdini, ilusionista húngaro. 1882 – El científico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento de los gérmenes causantes de la tuberculosis. 1905 – Muere Julio Verne, novelista francés. 1911 – Nace Joseph Barbera, dibujante, director de producciones de dibujos animados. 1942 – Nace Roberto Lavagna, economista y político argentino. 1949 – Por primera vez una película extranjera obtiene un Oscar de Hollywood. Fue la británica "Hamlet", interpretada por Laurence Olivier. 1976 – Una Junta Militar derroca a la presidenta Isabel de Perón e inicia el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina. 1986 – "La Historia Oficial" se convierte en primera película latinoamericana en ganar un Oscar. 1997 – El Senado australiano anula la ley de eutanasia, primera vigente en el mundo. 1999 – Más de 40 personas mueren en un incendio declarado en el túnel del Mont-Blanc, que une Francia e Italia. 2008 – Activistas boicotean el encendido de la llama de los Juegos Olímpicos de Pekín, en protesta por la política del gobierno chino. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". v.24.3.