MARTES 26 DE MARZO DE 2019

FRASE DEL DIA "Cuando el hombre se mira mucho a sí mismo, llega a no saber cuál es su cara y cuál es su careta". (Pio Baroja) UN DIA COMO HOY... – Día Mundial del Clima – Día Mundial de la Epilepsia – Día del Mercosur 1027 – El papa Juan XIX corona a Conrado II como santo emperador romano. 1812 – Un terremoto destruye las ciudades de Caracas, La Guaira y San Felipe, en territorio de la actual Venezuela, matando entre 15 y 20 mil personas. 1827 – Muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán. 1892 – Muere Walt Whitman, poeta estadounidense. 1893 – Nace Palmiro Togliatti, fundador del Partido Comunista Italiano. 1953 – El Dr. Jonas Salk anuncia su nueva vacuna contra la polio. 1954 – Primera operación a corazón abierto, realzada por Clarence Walton Lillehei. 1991 – Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman el Tratado de Asunción, que establece el Mercosur (Mercado Común del Sur). 1997 – Se encuentran los cuerpos de 39 jóvenes varones de la secta Heavens Gate, que se suicidaron en un rancho de California (EE.UU). 2000 – Vladímir Putin es elegido presidente de Rusia con casi el 53% de los votos.