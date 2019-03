MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. FRASE DEL DIA "Solo la verdad os hará libres". San Juan UN DIA COMO HOY... – Día Mundial del Teatro – Día del Trabajador Aeronáutico (en Argentina) 1845 – El general Justo José de Urquiza derrota por completo a las fuerzas orientales lideradas por el general Fructuoso Rivera en India Muerta. 1845 – Nace Wilhelm Roentgen, físico alemán, descubridor de los rayos X. 1861 – El Parlamento piamontés declara Roma capital de Italia. 1863 – Nace Sir Henry Royce, uno de los fundadores de Rolls-Royce. 1901 – Nace Enrique Santos Discépolo, compositor, autor teatral y actor argentino. 1905 – Nace Raúl Soldi, artista plástico argentino. 1933 – Los científicos británicos Reginald Gibson y Eric William Fawcett descubren por accidente el polietileno, uno de los primeros plásticos en utilizarse de forma común. 1968 – Suharto asume la presidencia de Indonesia con plenos poderes para gobernar. 1973 – El actor Marlon Brando rechaza el Oscar por su interpretación en la película "El padrino". 1991 – Por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el Congreso aprueba la Ley de Convertibilidad. (1 peso = 1 dólar). 1993 – El secretario general del Partido Comunista, Jiang Zemin, es elegido presidente de la República Popular China. 1998 – La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprueba el uso del sildenafilo, popularmente conocido como Viagra. 2003 – El ministro de economía argentino, Roberto Lavagna, anuncia el final del corralón. Entretenimiento Familiar domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4. Gran cena show Bailable Sabado 6 de abril 21.30 Hs El sabado 6 de abril sera otra noche propicia para pasarla en familia ya que podra deleitarse con un gran menu que preparan los chicos del ballet Eluney , en las instalaciones del Club Estrella del Este. En esta ocasion el menu seran empanadas caseras, plato pricipal carne al horno con papas rusticas y de postre helado, el show y el Baile con Armonizando con Ritmo tiene un costo de $ 350,00 menores hasta 10 años $ 190,00 , socios del Club y del Ballet $ 310,00. No se lo perder entradas en venta en J. Jaures 767 . Club, Bailarines de Eluney , radio Simple Rawson 327 .o llame al 15 570418. v.6.4. ----- Pág. siguiente (2/3)