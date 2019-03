Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. Entretenimiento Familiar domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4. MATINEE DEL REENCUENTRO El próximo viernes 29 de Marzo el Grupo Esperanza realizara el primero de sus ya tradicionales "MATINÉE". En esta oportunidad nos encontraremos a partir de las 20 hasta las 23 horas en Casa Esperanza, Buenos Aires 205. Los invitamos a compartir este lindo momento con amigos y familias. La entrada es libre y gratuita…Los Esperamos…!!! HNA EN CRISTO PATRICIA SHUSTER Felíz cumpleaños!!! Dios la bendiga por siempre!!! Todoslos que la queremos. FRASE DEL DIA Todo deseo estancado es un veneno. André Maurois (1885-1967) Novelista y ensayista francés. UN DIA COMO HOY... 1917 – Los judíos son expulsados de Tel Aviv y Jaffa por las autoridades turcas. 1930 – Constantinopla y Angora cambian sus nombres por Estambul y Ankara. 1936 – Nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano. 1939 – Madrid se rinde a las tropas nacionalistas poniendo fin a la República y la guerra civil española. 1941 – Muere Virginia Woolf, escritora británica. 1942 – Muere en prisión Miguel Hernández, poeta español. 1945 – La última bomba alemana V1 cae sobre Londres. 1959 – El Consejo de Estado de la República Popular China disuelve el gobierno del Tíbet. 1968 – Se produce una fractura en el sindicalismo argentino: se conforman la "CGT de los argentinos" y "CGT Azopardo". 1979 – Desastre nuclear en 3 Mile Island (EE.UU). 1980 – Quiebra en forma fraudulenta el Banco Interamericano Regional (BIR). 2013 – Muere Manuel García Ferré, historietista y animador gráfico argentino de origen español. Gran cena show Bailable Sabado 6 de abril 21.30 Hs El sabado 6 de abril sera otra noche propicia para pasarla en familia ya que podra deleitarse con un gran menu que preparan los chicos del ballet Eluney , en las instalaciones del Club Estrella del Este. En esta ocasion el menu seran empanadas caseras, plato pricipal carne al horno con papas rusticas y de postre helado, el show y el Baile con Armonizando con Ritmo tiene un costo de $ 350,00 menores hasta 10 años $ 190,00 , socios del Club y del Ballet $ 310,00. No se lo perder entradas en venta en J. Jaures 767 . Club, Bailarines de Eluney , radio Simple Rawson 327 .o llame al 15 570418. v.6.4. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50, 60 o mas años de casados, residentes en Campana, que estén casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, haremos la1er reunión informativa el jueves 28 a las 20 hs. en los salones de Catedral, en caso de no poder asistir, solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs. en el Ateneo Parroquial Avda. Varela 426 o se comuniquen a los tel 3489-15-529150 / 3489-15-593638/ 3489-15-595719, pueden enviar mensajes y nosotros nos comunicamos. v.28.3. ----- Pág. siguiente (2/3)