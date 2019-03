VIERNES 29 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

FELICES 99 ELISA!!!!! Te desean Marisa y Juan, nietas, bisnietos, sobrinos, Rosita, Julia y todo el Hogar Manuel Te queremos Ma!!!!!! ----- PAISAJE NOCTURNO Fria calle de mis ayeres vencidos,

recuerdos absurdos tristes y añejos,

veredas sombrías, tapial desparejo

y un zaguán que esconde amores prohibidos. La noche, la bruma, un gato,maullidos,

boliche y un curda babeando consejos.

La luna que andando viene de lejos,

pinta mi barrio de color olvido. Un reo cualquiera caminando lento

enciende el descuido el último faso,

y aún reniega por el mal momento

que lo dejó seco, en el escolaso. Paisaje nocturno que fue como el viento,

arrasó mi vida y apuró mis pasos. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ------ PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. Entretenimiento Familiar domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4. MATINEE DEL REENCUENTRO El próximo viernes 29 de Marzo el Grupo Esperanza realizara el primero de sus ya tradicionales "MATINÉE". En esta oportunidad nos encontraremos a partir de las 20 hasta las 23 horas en Casa Esperanza, Buenos Aires 205. Los invitamos a compartir este lindo momento con amigos y familias. La entrada es libre y gratuita…Los Esperamos…!!! FRASE DEL DIA "Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas". Albert Einstein UN DIA COMO HOY... 1865 – El Gobierno paraguayo declara la guerra a Argentina. 1867 – Se dicta la primera constitución de Canadá. 1943 – Nace Evangelos Papathanassiou, músico griego conocido como "Vangelis". 1943 – Nace José Pablo Feinmann, filósofo e historiador argentino. 1956 – Juan Carlos de Borbón mata accidentalmente a su hermano menor, Alfonso de Borbón y Borbón de un disparo en la frente con un revólver de calibre 22. 1962 – José María Guido jura como presidente argentino tras el derrocamiento al gobierno de Arturo Frondizi. 2001 – Se inicia en Otawa la Cumbre de Pueblos Indígenas. 2004 – Condenan a Etchecolatz y Bergés a siete años de prisión por robo de bebés. 2004 – La OTAN realiza una histórica ampliación incorporando a siete países de Europa del Este. TROPICAL BARRIENTOS "IMPARABLE" La maratón bailable de "LA SUPER SUPER comienza este sábado 30 en CENTRO DOS DE ABRIL (Tigre). Domingo 31 EL BAILE DEL PAQUETITO (Zárate). Lunes 1º/4/19: CLUB SAN LORENZO (Campana). Jueves 4/4/19: Nuestro encuentro es en la RUTA 9 Km 96 (Frente al Peaje). v.31.3. PASEOS RECREATIVOS CAMPANA Domingo 31/3 Vamos al Teatro Obra: "Perfectos Desconocidos" Sabado 6 y Domingo 7 Vamos a Termas de Federación. Informes al 3489-577910 Facebook o Instagram: Paseos Recreativos Campana