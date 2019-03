Cumpleaños

SABADO 30 DE MARZO DE 2019

DANIEL VIERA FELIZ CUMPLE Hoy 30 de marzo cumple años uno de los grandes personajes de nuestra ciudad "EL TAMBA". Desde aquí te saludamos en este dia especial tus amigos de siempre. Lo celebraremos!!!!!!!!! ----- FEDERICO MOLLESI 30.3.19 Feliz cumple Fede! Te desea toda tu familia que te ama ----- Gran cena show Bailable Sabado 6 de abril 21.30 Hs El sabado 6 de abril sera otra noche propicia para pasarla en familia ya que podra deleitarse con un gran menu que preparan los chicos del ballet Eluney , en las instalaciones del Club Estrella del Este. En esta ocasion el menu seran empanadas caseras, plato pricipal carne al horno con papas rusticas y de postre helado, el show y el Baile con Armonizando con Ritmo tiene un costo de $ 350,00 menores hasta 10 años $ 190,00 , socios del Club y del Ballet $ 310,00. No se lo perder entradas en venta en J. Jaures 767 . Club, Bailarines de Eluney , radio Simple Rawson 327 .o llame al 15 570418. v.6.4. GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. CUMPLEAÑOS SOFIA COZZO Y llegóeldía de tu "Quince Años" princesa, nuestra cantante y bailarina de la familia. Nos alegras los días. Muy felíz cumpleaños te deseamos lo mejor, que seas muy felíz y que todos tus sueños se hagan realidad, viví esta nueva etapa. Que hoy pases un hermoso dia con tus amigos, compañeros del cole y flia. Te lo desean tus abuelos, tios, tias, bisabuelas, amigos, mami, papi, Santiago y no te salvas de la pandilla de tus primos: Valentín, Emilio. Benjamín, Vito, Lucca, Vitto, Romeo y los famosos Lombardo Juan Cruz, Violeta y Paloma. TROPICAL BARRIENTOS "IMPARABLE" La maratón bailable de "LA SUPER SUPER comienza este sábado 30 en CENTRO DOS DE ABRIL (Tigre). Domingo 31 EL BAILE DEL PAQUETITO (Zárate). Lunes 1º/4/19: CLUB SAN LORENZO (Campana). Jueves 4/4/19: Nuestro encuentro es en la RUTA 9 Km 96 (Frente al Peaje). v.31.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4.