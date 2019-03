Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. FRASE DEL DIA Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. San Agustín UN DIA COMO HOY... Día Internacional de la Visibilidad Transgénero – Día mundial de la copia de seguridad – Día del Comportamiento Humano (en Argentina) – Día Nacional del Agua (en Argentina) 1492 – Los Reyes Católicos firman un edicto expulsando de España a los judíos. 1499 – Nace el Papa Pio IV. 1596 – Nace René Descartes, filósofo, matemático y físico francés. 1685 – Nace Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán. 1727 – Muere Sir Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. 1889 – Se inaugura la Torre Eiffel. 1992 – Muere Alfredo De Angelis, director de orquesta y pianista argentino 1999 – Se estrena "Matrix", escrita y dirigida por los hermanos Andy y Larry Wachowski. 2009 – Muere Raúl Alfonsín, abogado y político argentino, presidente entre 1983 y 1989. v.31.3. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a la Pizza Party el sábado 13 de abril en el Club San Lorenzo. Musica y baile de los inolvidables '80. Las tarjetas ya están en venta en Artística Rosa Pastel, Sarmiento 315. En Kiosco Dulce Daniela, San Martín 486. En la Casa de las Mil Toallas Becerra 843. También podes pedirlas alos tel. 03489-529150 / 593638(/595719/557064 y te las llevamos. Pedilas con anticipacion para que no te quedes sin tu lugar. v.13.4. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. Entretenimiento Familiar domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4. TROPICAL BARRIENTOS "IMPARABLE" La maratón bailable de "LA SUPER SUPER comienza este sábado 30 en CENTRO DOS DE ABRIL (Tigre). Domingo 31 EL BAILE DEL PAQUETITO (Zárate). Lunes 1º/4/19: CLUB SAN LORENZO (Campana). Jueves 4/4/19: Nuestro encuentro es en la RUTA 9 Km 96 (Frente al Peaje). v.31.3. BODAS DE ESMERALDA ¡Feliz Aniversario Mary Racovsky y Miguel Moreira! Se conocieron muy jóvenes y se casaron. Del matrimonio nacieron Claudio, Diana y Mauricio. Y de ellos sus 7 nietos: Karen, Florencia, Micaela, Blas, Matías, Tiara y Facundo. Mary dedicada a la crianza de los hijos y a la familia. Miguel trabajador incondicional: zapatero, carnicero, soldador y navegante naval, tallerista en la empresa familiar Moreira Hnos. donde por accidente laboral, se jubiló muy joven. Desde hace 55 años, Mari y Miguel viven el uno para el otro y ambos para hijos y nietos. Siempre juntos. En lo bueno y en lo malo. En la salud y en la enfermedad. Superando cualquier obstáculo y fortaleciendo la pareja. Porque de eso se trata el amor. Hoy, sus hijos y nietos, testigos de esta gran historia de amor, no tenemos más que agradecimiento y el deseo que vengan muchos aniversarios más. Felicidades viejitos. Los amamos. Diana, Claudio, Mauro y familias. AGRADECIMIENTO AL HOGAR DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN JOSE En nombre de quien fuera en vida DON JUAN ANGEL MORAGUES, deseamos agradecer a todo el personal del Hogar de Ancianos del Hospital San José: médicos, enfermeras, cuidadoras, bañadoras, personal de cocina y personal administrativo por la atención comprometida y amorosa que diariamente ha recibido. Especialmente queremos destacar al Director Dr. Mariano Bellomo quien siempre se ha manifestado con su saber, su empatía, su gran humanidad y ética profesional. A las enfermeras Nancy Bauer, Floria Benitez, Silvia Bonemberg, Mónica Martinez y Alejandra Fernandez quienes con su humildad y vocación de servicio no solo atendieron con excelencia a nuestro Padre sino también nos acompañaron en este largo proceso con ternura y compasión. A los Abuelos Residentes que se transformaron en nuestra nueva familia mostrando preocupación y apoyo. A todos y a cada uno de ustedes que Dios los colme de bendiciones permaneciendo en nuestros corazones. Familia Moragues ----- Pág. siguiente (2/3)