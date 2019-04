MARTES 2 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 GRAN CENA SHOW BAILABLE Sabado 6 de abril 21.30 Hs El sabado 6 de abril sera otra noche propicia para pasarla en familia ya que podra deleitarse con un gran menu que preparan los chicos del ballet Eluney , en las instalaciones del Club Estrella del Este. En esta ocasion el menu seran empanadas caseras, plato pricipal carne al horno con papas rusticas y de postre helado, el show y el Baile con Armonizando con Ritmo tiene un costo de $ 350,00 menores hasta 10 años $ 190,00 , socios del Club y del Ballet $ 310,00. No se lo perder entradas en venta en J. Jaures 767 . Club, Bailarines de Eluney , radio Simple Rawson 327 .o llame al 15 570418. v.6.4. CLASES DE DIBUJO Y PINTURA GRATIS Profesora Marisa Vera. Lugar: Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor781 todos los v iernes de 18 a 20 hs. A partir del viernes 29 de marzo. Las clases son gratuitas solo tenes que llevar los materiales. Cualquier consulta escribinos por privado al face de Madres Unidas de Campana. v.14.4. FRASE DEL DIA El ocio representará el problema más acuciante, pues es muy dudoso que el hombre se aguante a sí mismo. Friedrich Dürrenmatt. Queremos agradecer profundamente a la agente de transito Daniela Candiano como así tambien al Sargento Capovila y oficial Morlas de zona 4. A la mesa de enlace de CIMoPu, oficial Hausch y oficial Rios por haber encontrado al menor Santiago Retamar que se hallaba perdido en Mitre y Castelli, acercándolo hasta casa sano y salvo. Mil gracias tambien al equipo de CIMoPu ¡Bendiciones a los que día a día se esfuerzan en su trabajo que lo hacen excelente! Familia BENITEZ /FERNANDEZ JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a la Pizza Party el sábado 13 de abril en el Club San Lorenzo. Musica y baile de los inolvidables '80. Las tarjetas ya están en venta en Artística Rosa Pastel, Sarmiento 315. En Kiosco Dulce Daniela, San Martín 486. En la Casa de las Mil Toallas Becerra 843. También podes pedirlas alos tel. 03489-529150 / 593638(/595719/557064 y te las llevamos. Pedilas con anticipacion para que no te quedes sin tu lugar. v.13.4. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4.