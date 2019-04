Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4. GRAN CENA SHOW BAILABLE Sabado 6 de abril 21.30 Hs El sabado 6 de abril sera otra noche propicia para pasarla en familia ya que podra deleitarse con un gran menu que preparan los chicos del ballet Eluney , en las instalaciones del Club Estrella del Este. En esta ocasion el menu seran empanadas caseras, plato pricipal carne al horno con papas rusticas y de postre helado, el show y el Baile con Armonizando con Ritmo tiene un costo de $ 350,00 menores hasta 10 años $ 190,00 , socios del Club y del Ballet $ 310,00. No se lo perder entradas en venta en J. Jaures 767 . Club, Bailarines de Eluney , radio Simple Rawson 327 .o llame al 15 570418. v.6.4. UN DIA COMO HOY... – Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas 1823 – En Argentina, el general Martín Rodríguez funda la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. 1917 – El barco mercante de bandera argentina Monte Protegido es hundido por un submarino alemán. 1929 – Muere Karl Benz, inventor del primer automóvil con motor de gasolina. 1931 – Muere Andre Michelin, industrial francés, coinventor del neumático. 1949 – Se funda la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. 1964 – Se crea la Universidad Argentina "John F. Kennedy". 1968 – Asesinan a Martin Luther King, líder de los derechos civiles para la población negra de los Estados Unidos. 1997 – 21 países del Consejo de Europa suscriben el convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que incluye la prohibición de clonar seres humanos. 2007 – En Argentina, un policía de la provincia del Neuquén dispara por la espalda a quemarropa al maestro, activista sindical y militante socialista Carlos Fuentealba (40), que fallecerá al día siguiente. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a la Pizza Party el sábado 13 de abril en el Club San Lorenzo. Musica y baile de los inolvidables '80. Las tarjetas ya están en venta en Artística Rosa Pastel, Sarmiento 315. En Kiosco Dulce Daniela, San Martín 486. En la Casa de las Mil Toallas Becerra 843. También podes pedirlas alos tel. 03489-529150 / 593638(/595719/557064 y te las llevamos. Pedilas con anticipacion para que no te quedes sin tu lugar. v.13.4. ----- Pág. siguiente (2/3)