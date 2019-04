Cumpleaños

VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019

Entretenimiento Familiar domingo 7 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 7 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 9500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.6.4. CLASES DE DIBUJO Y PINTURA GRATIS Profesora Marisa Vera. Lugar: Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor781 todos los v iernes de 18 a 20 hs. A partir del viernes 29 de marzo. Las clases son gratuitas solo tenes que llevar los materiales. Cualquier consulta escribinos por privado al face de Madres Unidas de Campana. v.14.4. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. FELICITACION Ana María, Pipi, Betty y Pichi hacen llegar a la familia Stecconi sinceras felicitaciones con motivo de cumplir "RADIO CITY" treinta años de ininterrumpida labor, su experiencia hace que sus noticias nos acompañen siempre creando una verdadera amistad y respeto acrecentada por estar tantos años junto a nosotros. Gracias Mirta, Ricardo, Miriam y el siempre recordado Norberto. AGRADECIMIENTO Estimado Roberto Fredes: Por medio de la presente y en nombre de toda la comunidad del Jardín de Infantes Nº914: Niños, Niñas, Personal docente, Asociación Cooperadora, Familias, Personal Auxiliar, Directivos, queremos agradecerle profundamente a Ud. Y a su equipo de trabajo por el invalorable gesto de habernos pintado todo el interior del Jardín, embelleciéndolo como siempre hubiésemos soñado. Nos emociona encontrarnos en nuestro camino con personas como ustedes, quienes con un acto inmenso conmueven y nos alegran e incentivan para continuar el arduo trabajo docente. Le decimos Muchas Muchas Gracias Roberto! FRASE DEL DIA El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo. UN DIA COMO HOY... 1811 – Argentina: En la noche del 5 de abril de 1811 estalla un movimiento revolucionario en el seno del gobierno patriota que se extiende también durante el día siguiente. Se pronuncian dos tendencias en la Junta gubernativa. Una responde a Cornelio Saavedra y la otra, a Mariano Moreno. Prevalecen los partidarios de Saavedra, quienes consiguen la destitución del general Manuel Belgrano como jefe del ejército del Paraguay, el reconocimiento del coronel Cornelio Saavedra como jefe de todas las fuerzas de la Capital y de las provincias y la expulsión de los cuatro vocales morenistas de la Junta: Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes, Miguel Azcuénaga y Juan Larrea. 1818 – Batalla de Maipú: el Ejército Libertador de San Martín vence definitivamente a los realistas. 1877 – Argentina: Se establece una Escuela Graduada de Niñas, la primera en su género en Buenos Aires. 1879 – Guerra del Pacífico: Chile le declara la guerra al Perú, que se había solidarizado con Bolivia. 1928 – Muere Roberto Payró, escritor y periodista (n. 1867). 1933 – Argentina: Se funda el Instituto Sanmartiniano. 1942 – Nace el director, guionista y productor cinematográfico británico Peter Greenaway. 1963 – Se conecta el "teléfono rojo". El famoso aparato – negro en realidad – unía el despacho del presidente estadounidense John Kennedy en Washington, con el del líder comunista Nikita Kruschev en Moscú. 1992 – Fujimorazo: el presidente peruano disuelve el Congreso y asume todos los poderes. 2002 – El nadador argentino José Meolans se consagra campeón del mundo. 2007 – Muere Carlos Fuentealba, maestro argentino, asesinado en una manifestación docente por represión policial. 2011 – Muere Baruch Samuel Blumberg, científico y médico estadounidense que descubrió la hepatitis B. ----- PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. en Varela 426. Zárate: sábados de 20 a 21 hs. en Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen. www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539