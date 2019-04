DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 11 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs . (Se ruega traere bolsas). Con lo recaudado en las ferias amaercianas se ayuda a familias con necesidades brindándoles alimentos medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.11.4. CLASES DE DIBUJO Y PINTURA GRATIS Profesora Marisa Vera. Lugar: Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor781 todos los v iernes de 18 a 20 hs. A partir del viernes 29 de marzo. Las clases son gratuitas solo tenes que llevar los materiales. Cualquier consulta escribinos por privado al face de Madres Unidas de Campana. v.14.4. RECOMPENSARE El 4/4/19 hora 18.20 pasa por calle Colon 529 una moto con dos ocupantes y levantaron juego de llaves de 3 llaves de calle y 1 de auto Gol. Llamar al tel. 15-684671. Hay recompensa. v.9.4. AGRADECIMIENTO Muchas gracias a todos los que colaboraron en la búsqueda de KENAI e hicieron posible su regreso a casa.