MARTES 9 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

FRASE DEL DIA El silencio es un gran arte para la conversación. William Hazlitt (1778-1830) Literato ingles. UN DIA COMO HOY.... 1812 – El gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata prohíbe la entrada de esclavos a su territorio. 1867 – Buenos Aires: se habilita el actual cementerio de Flores. 1904 – Muere Isabel II de España. 1948 – "Bogotazo": asesinan a Jorge Elicer Gaitán y hay un levantamiento popular. 1952 – Levantamiento popular en Bolivia. 1953 – Se suicida Juan Duarte, hermano de Eva, y secretario privado del presidente Perón. 1970 – Argentina: Se realiza la última comunicación por código Morse en el país. 1992 – El general Manuel Antonio Noriega, ex-presidente de Panamá, es condenado en Miami a prisión por tráfico de drogas, crimen organizado y blanqueo de dinero. 1997 – Muere Sergio Villarruel, periodista argentino. 1998 – Arabia Saudita: en la Meca 118 personas mueren aplastadas por una multitud, en el último día de la peregrinación ritual musulmana. 2005 – Carlos, príncipe de Gales, se casa con lady Camilla, duquesa de Cornualles. 2013 – En Colombia se conmemora el primer Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado.