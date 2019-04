MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. CLASES DE DIBUJO Y PINTURA GRATIS Profesora Marisa Vera. Lugar: Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor781 todos los v iernes de 18 a 20 hs. A partir del viernes 29 de marzo. Las clases son gratuitas solo tenes que llevar los materiales. Cualquier consulta escribinos por privado al face de Madres Unidas de Campana. v.14.4. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . FRASE DEL DIA Retardar una decisión es preferible al error. Thomas Jefferson UN DIA COMO HOY.... – Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología – Día del Investigador 1847 – Nace en Hungría, Joseph Pulitzer, periodista nacionalizado estadounidense. 1912 – Zarpa el Titanic desde Inglaterra hacia su primera y última travesía. 1919 – Asesinan a Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. 1930 – Se realiza una llamada telefónica entre Argentina y Estados Unidos. La conversación la mantuvieron los presidentes de ambos países, Hipólito Yrigoyeny Herbert Hoover. 1931 – Muere Kahlil Gibran, poeta y pintor de origen árabe. 1954 – Muere Auguste Marie Lumiere, inventor del cine, junto a su hermano Lois. 1970 – Paul McCartney anuncia la separación de Los Beatles. 1982 – En Buenos Aires alrededor de 300.000 personas llenan la Plaza de Mayo en respaldo a la recuperación argentina de las islas Malvinas. 1992 – Se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional.