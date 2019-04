Cumpleaños

JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. COMPETENCIA Siempre escuché decir, hermano mío, que triunfan en la vida los mejores. El éxito no acepta desertores que evaden enfrentar un desafío. El que piensa ascender, debe ser listo, recurrir a la astucia si hace falta, saltar al objetivo si otros saltan y no opinar de lo que nunca han visto. Menospreciar, jamás a los contrarios, no lo olvides, siempre hay otras carreras, y vigila también a los de afuera, que mañana han de ser tus adversarios. Ganar, no ganan solo los que ganan, el que sabe perder con hidalguía sumará a los que triunfen ese día, todo el respeto que al esfuerzo avala. Hay quien vive buscando algún atajo que lo ayude a posicionar primero, tristemente su engaño, según creo, lo jalará con fuerzas hacia abajo. Competir es privilegio entre hombres que los lleva a enfrentarse dignamente el triunfo no los hace diferentes pero suma oropeles a su nombre. La derrota no es tal, cuando se aprende, aprovecha entonces la enseñanza, y alienta por siempre la esperanza que es lo último en la vida que se pierde. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de CAL ----- FRASE DEL DIA La falsedad es tan antigua como el árbol del Edén. Orson Welles (1915-1985) Director de cine estadounidense UN DIA COMO HOY.... Día Internacional del Mal de Parkinson – Día Internacional del Remero 1828 – Juan Manuel de Rosas, designa a Ramón Estomba y a Narciso Parchappe para llevar a cabo la fundación de Bahía Blanca. 1854 – La provincia de Buenos Aires sanciona una constitución. 1870 – Asesinan a Justo José de Urquiza en el Palacio San José, Entre Ríos. 1919 – Se crea la Organización Internacional del Trabajo OIT, con sede en Ginebra. 1921 – Primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo: un combate de boxeo en EEUU. 1970 – Se lanza la nave estadounidense Apolo 13. 2008.- El socialista José Luis Rodríguez Zapatero es investido por segunda vez presidente del Gobierno de España. 2009 – Muere Corín Tellado, escritora española. 2014 – Muere Alfredo Alcón, actor argentino. 2015 – Histórica reunión en Panamá de los presidentes de EEUU, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, la primera de mandatarios de ambos países en 50 años.