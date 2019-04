Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a la Pizza Party el sábado 13 de abril en el Club San Lorenzo. Musica y baile de los inolvidables '80. Las tarjetas ya están en venta en Artística Rosa Pastel, Sarmiento 315. En Kiosco Dulce Daniela, San Martín 486. En la Casa de las Mil Toallas Becerra 843. También podes pedirlas alos tel. 03489-529150 / 593638(/595719/557064 y te las llevamos. Pedilas con anticipacion para que no te quedes sin tu lugar. v.13.4. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . FRASE DEL DIA La preocupación es un juicio que espera las pruebas. Conde de Rivarol (1753-1801) Escritor francés. UN DIA COMO HOY.... Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados – Día Mundial de la Cosmonáutica – Día del Vidrierista y el Decorador (Argentina) 1539 – Nace Garcilaso de la Vega, "El Inca", historiador y militar nacido en Cuzco. 1823 – Por iniciativa de Bernardino Rivadavia surge la Sociedad de Beneficencia. 1857 – Se publica la novela "Madame Bovary", del novelista francés Gustave Flaubert. 1862 – Bartolomé Mitre asume la presidencia de la Nación por la delegación de poderes de las legislaturas provinciales. 1868 – Triunfo de la fórmula integrada por Domingo Sarmiento y Adolfo Alsina en elecciones indirectas para presidente y vicepresidente de la Nación. 1874 – Argentina: Nicolás Avellaneda triunfa en las elecciones presidenciales. Asumió su mandato el 12 de octubre del mismo año. 1942 – Nace Carlos Reutemann, piloto de F1 y gobernador de Santa Fe. 1955 – En Estados Unidos, la vacuna contra la polio, desarrollada por el doctor Jonas Salk, es declarada segura y efectiva. 1981 – Se lanza por primera vez el transbordador espacial Columbia, la primera astronave que luego de orbitar vuelve a la Tierra aterrizando como un avión. 2002 – Un grupo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Venezolana derrocan el gobierno constitucional. Se desconoce el paradero de Hugo Chávez. 2002 – En Venezuela es detenido el presidente Hugo Chávez y trasladado fuera de Caracas por los militares de oposición que encabezaron el golpe. Asume interinamente el presidente de la patronal, Fedecámaras, Pedro Carmona. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. ----- Pág. siguiente (2/3)