Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 13 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . CONSEJO ESCOLAR INFORMA Que el día 2 de mayo se realizará el Acto Público de Mensualización de Auxiliares en el SUM de Jardín de Infantes 901 ubicado en calle Guemes 1085 en el horario de 18.30 hs. v.2.5. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4. ILUSION DE LA 3º EDAD CENTRO DE JUBILADOS Informamos a nuestros socios y a la comunidad en general, que se encuentran a la venta las tarjetas para nuestra "FIESTA ANIVERSARIO" que se realizará el domingo 12 de Mayo a las 13.00 hs. Reservas al 444646 o en Liniers 230. LOS ESPERAMOS!!!!!!!!! La Comisión. v.30.4. ----- Pág. siguiente (2/3)