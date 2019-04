DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) SOCIEDADES DE FOMENTO POR CANAL 15 Un nuevo ciclo comienza el lunes del programa "Sociedades de Fomento" que se emite por Cabal 15 Campana Cablevision con la conducción de Jose Luis Lozzi en sus 12 años de permanencia por el nombrado Cabal de Campana. La emisión del programa es lunes a las 19 hs martes a las 13 hs y jueves a las 15hs. Este año se incorporan las entidades de bien público. MADRES UNIDAS DE CAMPANA Somos un grupo que estamos unidas en el dolor por la pérdida de un hijo, pero juntos salimos adelante. Tenemos distintas actividades, charlas, reuniones terapéuticas, de reflexión. Absolutamente gratuito. Animate y veni a visitarnos a Capilla del Señor 782 Campana los sábados de 15 a 18 hs. También estamos los días de semana con otras actividades. "La única cura para el dolor es la acción" (George Henry Lewes). V.30. CLASES DE DIBUJO Y PINTURA GRATIS Profesora Marisa Vera. Lugar: Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor781 todos los v iernes de 18 a 20 hs. A partir del viernes 29 de marzo. Las clases son gratuitas solo tenes que llevar los materiales. Cualquier consulta escribinos por privado al face de Madres Unidas de Campana. v.14.4. PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 RECOMPENSARE El 4/4 a las 18.20 pasó por la calle Colon 529 una moto con dos ocupantes y levantaron un juego de llaves con 3 llaves de calle y 1 de auto Gol. Por favor quien sepa algo llamar al tel cel 15-684671. Hay recompensa. v.16.4. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . FRASE DEL DIA "Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora" -Buda- UN DIA COMO HOY.... – Día de las Américas. 1865 – El actor John Wilkes Boeth le dispara a Abraham Lincoln en el Ford’s Theatre de la ciudad de Washington. 1890 – Se funda la Unión Internacional de los Países Americanos, llamada OEA desde 1948. 1912 – El barco británico Titanic choca contra un iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de Terranova. Mueren 1513 personas de las 2224 que viajaban a bordo. 1939 – Roosevelt envía una carta a Hitler y Mussolini ofreciendo y pidiendo 10 años de paz en Europa y Medio Oriente. 1945 – Argentina: Se crea la agencia de noticias Télam. 1986 – Muere Simone de Beauvoir novelista e intelectual francesa que por su vida y sus obras desempeñó un papel importante en el desarrollo del movimiento feminista. 1987 – El líder soviético Mijail Gorbachov propone prohibir la instalación de misiles en toda Europa. 2002 – Hugo Chávez reasume la presidencia de Venezuela, luego del golpe de estado que lo depuso por dos días. 2003 – En EE. UU. se completa el mapa del genoma humano. 2012 – Muere Mario Sapag actor y humorista argentino. 2013 – En Venezuela se celebran elecciones presidenciales para el período 2013-2019 para elegir al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez. ----- Pág. siguiente (2/3)