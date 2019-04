MARTES 16 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . FRASE DEL DIA La libertad pertenece a quien la conquista. André Malraux (1901-1976) Novelista y político francés. GRACIAS Virgencita Desata Los Nudos por escuchar mis ruegos: Oli v.17.4. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4. SOCIEDADES DE FOMENTO POR CANAL 15 Un nuevo ciclo comienza el lunes del programa "Sociedades de Fomento" que se emite por Cabal 15 Campana Cablevision con la conducción de Jose Luis Lozzi en sus 12 años de permanencia por el nombrado Cabal de Campana. La emisión del programa es lunes a las 19 hs martes a las 13 hs y jueves a las 15hs. Este año se incorporan las entidades de bien público. MADRES UNIDAS DE CAMPANA Somos un grupo que estamos unidas en el dolor por la pérdida de un hijo, pero juntos salimos adelante. Tenemos distintas actividades, charlas, reuniones terapéuticas, de reflexión. Absolutamente gratuito. Animate y veni a visitarnos a Capilla del Señor 782 Campana los sábados de 15 a 18 hs. También estamos los días de semana con otras actividades. "La única cura para el dolor es la acción" (George Henry Lewes). V.30. CLASES DE DIBUJO Y PINTURA GRATIS Profesora Marisa Vera. Lugar: Madres Unidas de Campana: Capilla del Señor781 todos los v iernes de 18 a 20 hs. A partir del viernes 29 de marzo. Las clases son gratuitas solo tenes que llevar los materiales. Cualquier consulta escribinos por privado al face de Madres Unidas de Campana. v.19.4. RECOMPENSARE El 4/4 a las 18.20 pasó por la calle Colon 529 una moto con dos ocupantes y levantaron un juego de llaves con 3 llaves de calle y 1 de auto Gol. Por favor quien sepa algo llamar al tel cel 15-684671. Hay recompensa. v.16.4.