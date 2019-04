Cumpleaños

JUEVES 18 DE ABRIL DE 2019

SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . MADRES UNIDAS DE CAMPANA Somos un grupo que estamos unidas en el dolor por la pérdida de un hijo, pero juntos salimos adelante. Tenemos distintas actividades, charlas, reuniones terapéuticas, de reflexión. Absolutamente gratuito. Animate y veni a visitarnos a Capilla del Señor 782 Campana los sábados de 15 a 18 hs. También estamos los días de semana con otras actividades. "La única cura para el dolor es la acción" (George Henry Lewes). V.30. FRASE DEL DIA Sólo la verdad perdurará, todo lo demás será aniquilado antes de que cambie la marea del tiempo. Mahatma Gandhi. AYUDA ESPIRITUAL GRATUITA (IGLESIA EVANGÉLICA) Nuestro objetivo es ayudar espiritualmente a las personas a enfocarse en solucionar sus problemas, a través del Evangelio. Varela 447 – Campana – Escribe a luisgurodas@yahoo.com.ar o msj al WhatsApp +54 9 348 961-7855. V.30. PESAJE: FIESTA DE LA LIBERTAD Con motivo del inicio de la celebración del Pe4saj (Pascua judía) el próximo viernes 19 de abril. La Sociedad Cultural Israelita desea a la comunidad judía "Jad Pesaj Sameaj". Coincidente con las Pascuas Cristianas deseamosle felicidades a toda la Grey campanense. Shalom. v.21.4. AGRADECIMIENTO Quiero agradecer a todo el personal de profesionales: médicos, enfermeras y mucamas de Terapia Intensiva del Hospital San José de Campana por la atención recibida con el paciente: MARIO ALBERTO COSTA. "Vale destacar la excelente atención" Gracias!!! FAMILIA COSTA JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4.