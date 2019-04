MARTES 23 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

PERRITO EXTRAVIADO Se perdió en Barrio Lubo el 16/4. No tiene dientes. Tiene cola larga. Se llama Kenay o Pepi. Tel. 15-363809. v.24.4. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen. www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 JUBILEO MATRIMONIAL La Comisión del Jubileo Matrimonial 2018, agradece a todas las personas, y comercios que colaboraron participando del evento "Pizza Party, Música y Bailede los inolvidables 80", el pasado 13 Abril de 2019, en las Instalaciones del Club San Lorenzo de Campana, con el fin de recaudar fondos para la fiesta Central de la Fiesta delJubileo Matrimonial 2019, donde matrimonios de nuestra ciudad renovarán sus promesas matrimoniales y festejaran su Bodas de Plata, Oro y Diamantes en el transcurso de este año. Agradecemos al Intendente de la Ciudad de Campana, SEBASTIAN ABELLA, al Sr. Pablo Mosqueira, Director de Entidades de bien Público de la Ciudad, al Director de Diseño Gráfico e Imprenta Municipal Sr. Pablo Bonifazzio, a la Directora de Cultura de la Municipalidad de Campana, Sra. Rosa Scacciante, al Dissk-Jockey Marcos Lavie, a la Comisión Directiva del Club San Lorenzo Campana, al Sr. Nadir Gocciadoro,a Dorys y José Luisde Kiosco Dulce Daniela,Mercado Oriente, Las Mil Toallas, Rosa Pastel,a la Auténtica Defensa Diario Zonal de la Mañana, y a los Comercios que obsequiaron regalos para sortear durante el evento: Ellos son: Kiosco Dulce Daniela, El Vestidor Boutique, Farmacia Giobellini, Farmacia Ciancheta, Boutique Pétalos de Rosa, Mariana Iglesias Essen, Peluquería Tamabril, Peluquería "La Pelu" de Natalia Luiselli, Narrow, La Aldea, Tils, Cortinados Lorena, Samfer repuestos para automotores, Movimiento Encuentro Matrimonial, Jubileo Matrimonial 2015. Gracias a todos los Jubileos Matrimoniales, a nuestra familia, amigos y comunidad en general de Campana, por haber colaborado y participado de esta noche de pizzas y música de nuestros inolvidables 80. ¡Muchas Gracias!