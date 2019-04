MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

FRASE DEL DIA Un buen libro no sólo se escribe para multiplicar y transmitir la voz, sino también para perpetuarla. John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico. ----- DISFRAZ Disfraz hay que repugna al que lo lleva,

al que debe enfrentar con él al mundo,

al que intenta ascender de lo profundo

y alcanzar con la mano alguna estrella.

. Disfraz para cubrir propias miserias

con un toque de burda hipocresía,

ocultando verguenzas de otros días

que aún circula iracunda por las venas.

. Mentiras enfrentadas con mentiras,

verdades que se llevan bien ocultas,

sentimientos que al fin resultan culpas,

esas culpas que siempre nos hostigan.

. El brillo del disfraz es hacia afuera,

hacia adentro nos opaca la conciencia,

muchas veces el hombre en su obsecuencia

se desprende de su yo, y ya es cualquiera. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- FRASE DEL DIA 2 Las frases concisas son como clavos afilados que clavan la verdad en nuestra memoria. Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. JUBILEO MATRIMONIAL La Comisión del Jubileo Matrimonial 2018, agradece a todas las personas, y comercios que colaboraron participando del evento "Pizza Party, Música y Bailede los inolvidables 80", el pasado 13 Abril de 2019, en las Instalaciones del Club San Lorenzo de Campana, con el fin de recaudar fondos para la fiesta Central de la Fiesta delJubileo Matrimonial 2019, donde matrimonios de nuestra ciudad renovarán sus promesas matrimoniales y festejaran su Bodas de Plata, Oro y Diamantes en el transcurso de este año. Agradecemos al Intendente de la Ciudad de Campana, SEBASTIAN ABELLA, al Sr. Pablo Mosqueira, Director de Entidades de bien Público de la Ciudad, al Director de Diseño Gráfico e Imprenta Municipal Sr. Pablo Bonifazzio, a la Directora de Cultura de la Municipalidad de Campana, Sra. Rosa Scacciante, al Disck-Jockey Marcos Lavie, a la Comisión Directiva del Club San Lorenzo Campana, al Sr. Nadir Gocciadoro,a Dorys y José Luisde Kiosco Dulce Daniela,Mercado Oriente, Las Mil Toallas, Rosa Pastel,a la Auténtica Defensa Diario Zonal de la Mañana, y a los Comercios que obsequiaron regalos para sortear durante el evento: Ellos son: Kiosco Dulce Daniela, El Vestidor Boutique, Farmacia Giobellini, Farmacia Ciancheta, Boutique Pétalos de Rosa, Mariana Iglesias Essen, Peluquería Tamabril, Peluquería "La Pelu" de Natalia Luiselli, Narrow, La Aldea, Tils, Cortinados Lorena, Samfer repuestos para automotores, Movimiento Encuentro Matrimonial, Jubileo Matrimonial 2015. Gracias a todos los Jubileos Matrimoniales, a nuestra familia, amigos y comunidad en general de Campana, por haber colaborado y participado de esta noche de pizzas y música de nuestros inolvidables 80. ¡Muchas Gracias! PERRITO EXTRAVIADO Se perdió en Barrio Lubo el 16/4. No tiene dientes. Tiene cola larga. Se llama Kenay o Pepi. Tel. 15-363809. v.24.4.