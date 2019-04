VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019

Cumpleaños

JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 28 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 28 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.28.4. EXTRAVIO Se extravió billetera con los DNI míos y de mis hijas en el barrio Villanueva, en las calles Granaderos casi Berutti a nombre de María de Guadalupe Ortigoza Medina. Por favor llamar al 03489-15-530205. v.28.4. FRASE DEL DIA Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta. San Agustín MUY FELIZ CUMPLEAÑOS GABI BOPP Tu eres una pieza clave en la construcción de mi felicidad. Te adoro hermana. Hoy es tu cumpleaños y queremos desearte que tengas un excelente día. Sabes que estamos con vos en lo que sea. Gracias por estar siempre con nosotros. Por ser la super madrina de Camilo sabes que el mucho no entiende pero el te transmite de su forma su amor! Tantas cosas escribiría pero vos sabes con hechos todo lo que sos para nosotros. Dale que 18 no son nada. Te amamos: Camilo Pedro y Flavia. ----- ----- TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!!