SABADO 27 DE ABRIL DE 2019

DON OMAR E. FISCHER Felíz Cumple Viejito!!!!! Te desean tus hijas: Rosana y Nelda 27/4/19 Agradecemos a DEFENSA CIVIL, Sr. Director Gral. Juan Carlos Ruiz, brigadistas Gastón del Monte, Gastón Maturano, José Rosales, Marcelo Vera y Fernando Johannaz. A MESA DE ENLACE Y CIMOPU, Carlos Lourdes. y a CRUZ ROJA CAMPANA, Marcos, Ana, Mercedes, Hugo, Maxi y Agustina por la capacitación que brindaron en nuestra institución. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. FRASE DEL DIA La mayoría de los hombres persiguen el placer con tal apresuramiento que, en su prisa, lo pasan de largo. Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855) Literato y filósofo danés. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25,50, 60 o más años de casados, residentes en Campana que esten casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, vivindo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos. Solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs en el Ateneo Parroquial Av. Varela 426 o se comuniquen a los tel. 03489-15-529150 / 3489-15-593638 / 348-15-595719, pueden env iar mensajes y nosotros nos comunicamos,. v.30.4. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango invita a toda la comunidad a la primera charla, que tendrá lugar el viernes 3 de mayo a las 18 hs en la Sala Ezio Mollo de la Municipalidad. La disertación estará a cargo del Sr. Alberto Arrighetti y el tema a abordar es la vida y trayectora del maestro Osvaldo Pugliese. Se escuchará música grabada y en vivo por intérpretes del Cículo. Entrada libre y gratuita. Acompaña Subsecretaría de Políticas integrales de Cultura y Educación. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 28 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 28 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.28.4.