Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. FELIZ DIA PARA MIS QUERIDOS PERROS 29.4.19 Luna, Agostina, Almita y Frank y un recuerdo para todos los que tuve. Son mi familia mas querida, esa que no me abandona en ningún momento. Es tanto el amor que me brindan que no hay como medirlo. Soy felíz con ellos: acariciarlos, mimarlos, mirar como atienden cada cosa que digo. Quiero ser tan buena persona como buenos son ellos. Dios creó al perro para que nos dieran compañia y tener ese momento que mueven la cola para recibirnos. Amores de mi vida: los amo!!!! ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 28 - 16 hs. Grandes Premios. Solo abonas la entrada $ 180.- GRAN PEÑA FOLKLORICA Super bailable Sabado 11 de mayo 21.30 hs La Zarateña Folk - Abel La Voz Ibañez y Grupo Antares. Los show de danzas de Peña Emanuel - Ballet Rakassa - Eluney Org. Ballet Eluney en Sívori 250 Club Estrella del Este. FRASE DEL DIA Los problemas se solucionan, no por dar nueva información, sino ordenando lo que siempre hemos conocido. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) Filósofo británico, de origen austríaco. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Círculo Amigos del Tango invita a toda la comunidad a la primera charla, que tendrá lugar el viernes 3 de mayo a las 18 hs en la Sala Ezio Mollo de la Municipalidad. La disertación estará a cargo del Sr. Alberto Arrighetti y el tema a abordar es la vida y trayectora del maestro Osvaldo Pugliese. Se escuchará música grabada y en vivo por intérpretes del Cículo. Entrada libre y gratuita. Acompaña Subsecretaría de Políticas integrales de Cultura y Educación. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 28 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 28 de abril a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.28.4. ----- 1º de Mayo - 12hs. GRAN LOCRO Habrá empanadas, pastelitos, pan casero. Haga su pedido al: 440665 o en La Pampa 55 Bº Lubo. Traer recipiente. Organiza Flia Beglinomini ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.28.4. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . EXTRAVIO Se extravió billetera con los DNI míos y de mis hijas en el barrio Villanueva, en las calles Granaderos casi Berutti a nombre de María de Guadalupe Ortigoza Medina. Por favor llamar al 03489-15-530205. v.28.4. CARNICERIA FRANCICA 1º de MAYO LOCRO $ 120 (la porción) (traer recipiente) LAPRIDA 260 TEL. 442639 / 15-525722 ----- Pág. siguiente (2/3)