Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) RECOMPENSA Se extravió una perra se llama WATIKI. Mediana estatura, marrón y negra Zona del Arco (Liniers entre Belgrano y Moreno). Llamar al 011-15-67990996 SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. FRASE DEL DIA La libertad sin obediencia es confusión, y la obediencia sin libertad es esclavitud. William Penn (1644-1718) Religioso británico. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana. com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.4. 1º de Mayo - 12hs. GRAN LOCRO Habrá empanadas, pastelitos, pan casero. Haga su pedido al: 440665 o en La Pampa 55 Bº Lubo. Traer recipiente. Organiza Flia Beglinomini TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. ----- JORNALERO Humilde caballero que en tu lucha

galopas madrugadas de cansancio,

ocupas con valor tu propio espacio

y retas a un dolor que no te escucha. . Que aceptas los designios de la suerte

una suerte sin suerte, yo diría,

que te obliga a partir día por día

en busca de un salario insuficiente. . Jornalero de un pueblo sin fronteras,

atento solamente a una causa

que esgrimes como espada, y sin pausa,

recorres calendarios de quimeras. . Desafiando inclemencias en invierno

y los soles ardientes del verano,

soportando cansancios inhumanos

y obviando el sufrimiento estando enfermo. . Cruzado eternamente en movimiento

obcecado en hallar su propio rumbo,

erguido paladín que frente al mundo

impone su tesón y sentimiento. .

Tu lucha tendrá fin, no sabes cuando,

tal vez será algún día sin esperas,

tal vez alguna noche sin estrellas,

o tal vez cuando nadie esté aguardando. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de C.A.L. ----- Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana. com.ar Producción ESTILO A. v.30.4 . ----- Pág. siguiente (2/3)