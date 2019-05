VIERNES 3 DE MAYO DE 2019

Cumpleaños

ENLACE GUSTAVO & VANESA 03 - 05 - 2019 Hoy contraen matrimonio Gustavo Bragan & Vanesa Aguila "El amor es más fuerte...", decía "Tanguito" ¡¡¡Qué sean muy Felices!!! Entretenimiento Familiar domingo 12 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 12 de mayo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.5. RECOMPENSA Se extravió una perra se llama WATIKI. Mediana estatura, marrón y negra Zona del Arco (Liniers entre Belgrano y Moreno). Llamar al 011-15-67990996 AGRADECIMIENTO Quiero expresar por este medio mi mas profundo agradecimiento al personal médico, hemoterapistas: Sergio y Lorena, enfermeras tanto de Terapia Intensiva como de Piso de la CLINICA DELTA por la excelente atención profesional y humana brindada a mi Sra. LINA DI LILLO, Gracias a toda esa atención recibida pudo superar un difícil trance de salud. Al personal de CIMA SALUD, al Dr. Racedo por las gestiones realizadas para brindar la atención necesaria para el caso. Hago extensivo este este agradecimiento al Dr. Rubén Romano, un excelente profesional y un ser humano excepcional. OSCAR D. RASTELLI DNI 11515047 ----- ALMA MIA EVENTOS 15 Años, Casamientos, Fiestas Infantiles, Candy Bar, Salas Bar, Perniles, Barra de Tragos, Mantelería, Vajillas, Mozos. Ambientación. Planes de pago CEL. 03489-681772 CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 9 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! EL BUEN NADADOR HORTENSIA OLGUÍN La familia de Tomás y Silvita gustaban estar con sus abuelos Pablo y Nora porque el abuelo les enseñaba a nadar en la pileta del club. -Algo que deben saber porque es n-e-c-e-s-a-r-i-o decía el abuelo. Los niños crecieron, un día notaron que su mamá estaba en dificultad en la pileta. Rápidamente se miraron, fueron despacito y empujaron a mami hasta el borde. Mamá salió. En la escuela sus compañeros y la señorita los felicitaron. Tomás dice que será salvavidas cuando sea grande.