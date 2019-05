Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 5 DE MAYO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Queremos expresar por este medio el agradecimiento al Sr. FERNANDO SAJNIN y al personal que nos donó y entregó las garitas para la cancha del Barrio San Jacinto del equipo el "70". Desde ya muy agradecidos por la ayuda brindada. El equipo VETERANOS DEL "70" SR. JAVIER CONTRERAS Queremos agradecerle por este medio sus palabras y reconocimiento hacia nuestra Institución con motivo de cumplir un nuevo aniversario. Esperando en el futuro seguir trabajando juntos en bien de la comunidad y de nuestra querida ciudad. Pierina De Blasis Centro Jub. Ilusión 3era. Edad FRASE DEL DIA La lección es siempre una sola: lanzarse de cabeza y saber aguantar el castigo. Cesare Pavese (1908-1950) Poeta y novelista italiano. RECOMPENSA Se extravió una perra se llama WATIKI. Mediana estatura, marrón y negra Zona del Arco (Liniers entre Belgrano y Moreno). Llamar al 011-15-67990996 v.5.5. Gran Noche Folklorica Bailable Sabado 11 - 21.30 hs A prepararse por que el sabado 11 de mayo desde las 21,30 y hasta las 02,00 hs en Sivori 250, Club Estrella del Este, disfrutaremos de una noche unica super bailable con tres grandes conjuntos musicales LaZarateña Folk. , Abel la voz Ibañez y la presentacion de un nuevo grupo de canto folklorico grupo Antares, ademas los super temas bailables los show de Peña Emanuel , Ballet Rakassa y los organizadores Ballet Eluney, recuerde que comenzamos a horario y las entradas contribuciones estan en venta en Jean Jaures 767, bailarines, club Estrella del Este, radio Simple , o llame al 15 570418. Recuerde que aqui disfrutara de los mejores show con los mejores artistas y la mejor comida a precios super accesibles. imperdible. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. PERRO GOLDEN EXTRAVIADO EN Bº VILLANUEVA Perro macho adulto sin cola se extravió el 26/4 a las 17 hs. Se llama Rabito. Está en tratamiento médico. Recompensaré. 03489-683375 / 03489-484455. v.5.5. ----- Pág. siguiente (2/3)