MIERCOLES 8 DE MAYO DE 2019



GRAN NOCHE FOLKLORICA BAILABLE Sabado 11 - 21.30 hs A prepararse por que el sabado 11 de mayo desde las 21,30 y hasta las 02,00 hs en Sivori 250, Club Estrella del Este, disfrutaremos de una noche unica super bailable con tres grandes conjuntos musicales LaZarateña Folk. , Abel la voz Ibañez y la presentacion de un nuevo grupo de canto folklorico grupo Antares, ademas los super temas bailables los show de Peña Emanuel , Ballet Rakassa y los organizadores Ballet Eluney, recuerde que comenzamos a horario y las entradas contribuciones estan en venta en Jean Jaures 767, bailarines, club Estrella del Este, radio Simple , o llame al 15 570418. Recuerde que aqui disfrutara de los mejores show con los mejores artistas y la mejor comida a precios super accesibles. imperdible. FRASE DEL DIA El momento en que dudas si puedes volar, dejas de poder hacerlo para siempre. J. M. Barrie (1860-1937) Escritor escocés. SE HA EXTRAVIADO LLAVERO Conteniendo 3 llaves con una medalla del Padre Mario. Si alguien lo ha encontrado por favor traerlo a la redaccion de este diario. Desde ya gracias!! RECOMPENSA Se extravió una perra se llama WATIKI. Mediana estatura, marrón y negra Zona del Arco (Liniers entre Belgrano y Moreno). Llamar al 011-15-67990996 v.10.5. PERRO GOLDEN EXTRAVIADO EN Bº VILLANUEVA Perro macho adulto sin cola se extravió el 26/4 a las 17 hs. Se llama Rabito. Está en tratamiento médico. Recompensaré. 03489-683375 / 03489-484455. v.10.5. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 12 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 12 de mayo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.5. SABADO 11 DE MAYO 2019 Torneo Interno de Dominó. Anotarse en nuestra sede. Sorteo 10 hs Inscripción $ 40. v.10.5.