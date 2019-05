Cumpleaños

JUEVES 9 DE MAYO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar domingo 12 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 12 de mayo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.5. SABADO 11 DE MAYO 2019 Torneo Interno de Dominó. Anotarse en nuestra sede. Sorteo 10 hs Inscripción $ 40. v.10.5. ----- CONDENA Solo sombras preseinto en mi futuro

solo sombras cual noche sin estrellas,

solo sombras que avanzan y se estrellan

contra esta soledad de fuertes muros. . Esfumada la luz de mi alegría,

eclipsado aquel sol de mi esperanza,

sabiendo que mi resto ya no alcanza,

me rindo sin luchar, pues no podría. . Siempre supe que el inal sería duro,

la eterna juventud dura un momento,

y detras llegan siempre los tormentos

del invierno con rostro de verdugo. . El tiempo es nuestro juz, dicta condena,

y la vida hace carne su sentencia,

no, no espero Señor que haya clemencia,

acepto hidalgamente mis cadenas. . Solo sombras presiento, me resigno,

todo ciclo se cumple, inexorable.

La tierra buscas tierra, inevitable,

y la muerte al final nos vuelve dignos. Manuel Carlos Gutierrez

SE HA EXTRAVIADO LLAVERO Conteniendo 3 llaves con una medalla del Padre Mario. Si alguien lo ha encontrado por favor traerlo a la redaccion de este diario. Desde ya gracias!! v.10.5. GRAN NOCHE FOLKLORICA BAILABLE Sabado 11 - 21.30 hs A prepararse por que el sabado 11 de mayo desde las 21,30 y hasta las 02,00 hs en Sivori 250, Club Estrella del Este, disfrutaremos de una noche unica super bailable con tres grandes conjuntos musicales LaZarateña Folk. , Abel la voz Ibañez y la presentacion de un nuevo grupo de canto folklorico grupo Antares, ademas los super temas bailables los show de Peña Emanuel , Ballet Rakassa y los organizadores Ballet Eluney, recuerde que comenzamos a horario y las entradas contribuciones estan en venta en Jean Jaures 767, bailarines, club Estrella del Este, radio Simple , o llame al 15 570418. Recuerde que aqui disfrutara de los mejores show con los mejores artistas y la mejor comida a precios super accesibles. imperdible. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. CASA DE DÍA PADRE ANIBAL 9 de Años desde su Fundación A todos Ustedes, equipo Directivo; voluntarios, trabajando con amor de madres; socios, que saben ayudar y dar un futuro con su aporte; los felicito y les agradezco, celebrando este nuevo aniversario de Casa de Día. La alegría de los niños y adolescentes atendidos es la alegría de Dios que se siente amado y atendido en estos niños y sus familias. ¡GRACIAS! Padre Federico Presidente