DOMINGO 12 DE MAYO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) Gran Noche Folklorica Bailable Sabado 11 - 21.30 hs A prepararse por que el sabado 11 de mayo desde las 21,30 y hasta las 02,00 hs en Sivori 250, Club Estrella del Este, disfrutaremos de una noche unica super bailable con tres grandes conjuntos musicales LaZarateña Folk. , Abel la voz Ibañez y la presentacion de un nuevo grupo de canto folklorico grupo Antares, ademas los super temas bailables los show de Peña Emanuel , Ballet Rakassa y los organizadores Ballet Eluney, recuerde que comenzamos a horario y las entradas contribuciones estan en venta en Jean Jaures 767, bailarines, club Estrella del Este, radio Simple , o llame al 15 570418. Recuerde que aqui disfrutara de los mejores show con los mejores artistas y la mejor comida a precios super accesibles. imperdible. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. DOY EN ADOPCION RESPONSABLE Dos gatitas negritas. Ya comen solitas y hacen sus necersidades afuera. Tel. 03489-15-593361. 25 de Mayo 506. v.12.5. FRASE DEL DIA "La reflexión es el camino hacia la inmortalidad; la falta de reflexión, el camino hacia la muerte". ..(Buda) Entretenimiento Familiar domingo 12 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 12 de mayo a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.12.5. NECESITO BOLSAS DE COLONOSTOMIA Quien pueda o tenga a disposición por favor comunicarse con el tel. 011-15-65152943 Gracias!! ----- Pág. siguiente (2/3)