Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SE PERDIO PERRITA De raza en Coletta y Sarmiento el 4 de mayo. Es mediana color marrón rojizo. Tiene 15 años y camina despacio y con dificultad. El que la haya visto o la haya encontrado por facor comunicarse al 431959. Será recompensado. v.26.5. FRASE DEL DIA Procura hacerte digno de todos los favores, pero no aceptes ninguno. E. W. Stevens Autor de libros de Psicología. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 9 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.5. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.30.5. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en Club San Lorenzo con la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y "EL CHINO Y LA SONORA". A partir de las 22 hs. Ambiente familiar. Buffet completo y la mejor música. Imperdible!! v.19.5. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. AGRADECIMIENTO Agradecemos al señor Intendente Sebastian Abella y a todo el personal del Hospital San Jose por la ayuda brindada para mi hija Natalia Caceres en este difícil momento. De parte de todos sus familiares. v.17.5. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)