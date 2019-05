Cumpleaños

DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019

SE PERDIO PERRITA De raza en Coletta y Sarmiento el 4 de mayo. Es mediana color marrón rojizo. Tiene 15 años y camina despacio y con dificultad. El que la haya visto o la haya encontrado por facor comunicarse al 431959. Será recompensado. v.26.5. JARDIN DE INFANTES 910 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA La comisión directiva de la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes Nº 910 inbita a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día 29/5/2019 a las 13 hs en dicho establecimiento ubicado en Zárate s/n entre Bidegain y Tomas Murray a fin de treatar el siguiente orden del dia: 1-Designacion de 2 socios para firmar el acta. 2-Lectura del acta de la asamblea anterior. 3-Lectura del informe de revisores de cuenta sobre balance. 4-Lectura de la memoria y consideraciones del balance. 5-Elección de autoridades de C.D. 6-Fijación de cuota social periodo 01/05 al 30/4. 7-Fijación del monto de caja chica. Los esperamos. v.22.5. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en Club San Lorenzo con la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y "EL CHINO Y LA SONORA". A partir de las 22 hs. Ambiente familiar. Buffet completo y la mejor música. Imperdible!! v.19.5. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. MARCELO HIJO MIO: Porque la muerte es la vida, enciende luces en otro lugar. Recuérdame, como yo lo hago. No llores por favor, te llevo en mi corazón. Siempre! Cerca me tendrás... Te ama: Mamá Con motivo de cumplirse el 3er aniversario de la partida a los cielos de Marcelo Horacio García se oficiará una misa por el eterno descanso de su alma hoy domingo 19/5 a las 19 hs.