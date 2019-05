Cumpleaños

JUEVES 23 DE MAYO DE 2019

Entretenimiento Familiar Sabado 25- 15.00 hs Org: Ballet Eluney Este sabado 25 de mayo a las 15.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.24.5. SE PERDIO PERRITA De raza en Coletta y Sarmiento el 4 de mayo. Es mediana color marrón rojizo. Tiene 15 años y camina despacio y con dificultad. El que la haya visto o la haya encontrado por facor comunicarse al 431959. Será recompensado. v.26.5. GRAN LOCRO 25 de Mayo - 12hs. Habrá empanadas, pastelitos, pan casero. Haga su pedido al: 440665 o en La Pampa 55 Bº Lubo. Traer recipiente. Organiza Flia Beglinomini FRASE DEL DIA A la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Ernesto Sábato CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 9 de mayo se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.5. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.30.5.