DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. SE PERDIO PERRITA De raza en Coletta y Sarmiento el 4 de mayo. Es mediana color marrón rojizo. Tiene 15 años y camina despacio y con dificultad. El que la haya visto o la haya encontrado por facor comunicarse al 431959. Será recompensado. v.26.5. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA ALMUERZO - BAILE 2 DE JUNIO - 12:30 hs La Comisión Directiva, invita a Ud. y Familia, al almuerzo Baile que se realizará el 02/06/19 a las 12:30 hs en las instalaciones de Nuestro centro sito en Moreno 364. Todo incluido Musicalizado por Salvatierra Valor de la Tarjeta $ 600 por persona Adquiéralas en nuestra sede de Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 Y de 14 a 17 hs. v.28.5. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.30.5. FRENTE A TODOS Cuando la tristeza me agobie y la soledad, me pesa cada día mas y las penas rompan el corazón. Cuando pierda todas las partidas y la noche no me deje en paz y los recuerdos me tiren sobre la pared. Cuando nos cueste mantenerme en pie resistire erguida frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel aunque los vientos de la vida soplen fuerte y quieran terminar mi vida. soy como el junco que siempre estoy de pie. Aunque quieran destrozar mi alma nunca lo podrán hacer, ni el odio y rencor podrán matarme porque siempre estoy de pie junto a mi Dios y Jesús nadie me podrá vencer. Juani Cossa