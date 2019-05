Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 73º ANIVERSARIO FUNDACIÓN REPÚBLICA ITALIANA Invitación La Asociación Dante Alighieri de Campana y su Unidad Académica invitan a autoridades, instituciones, representantes de la colectividad italiana y a toda la comunidad, a celebrar juntos el 73º Aniversario de la fundación de la República Italiana; con una ceremonia que tendrá lugar a las 11 del lunes 3 de junio 2019, frente al busto del Gral. San Martín. SOLO POR HOY Estamos para ayudarte. Adicciones. Alcohol: A.A. Catedral Sta. Florentina martes y viernes de 19.30 a 21 hs. Alcohol y drogas: N.A. Capilla Santa Barbara Verdi 261 Martes Jueves y Domingos de 8 a 10 hs. Libre Copnfidencial y Gratuito. V.30.5. SE NECESITA Garrafa de 10 kg., sillas, aparador, heladera, TV o todo lo que se pueda aportar para reubicarse a una persona discapacitada que ha perdido todo. Comunicarse al whatsapp 3489490557. v.2.6. CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 9 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6. FRASE DEL DIA La dulce piedad es el símbolo de la verdadera grandeza. William Shakespeare AGRADECIMIENTO Jardín de Infantes 912 agradece a la Municipalidad de Campana su colaboración en la colocación de aires acondicionados que fueron adquiridos por la Asociación Cooperadora y su correspondiente instalación eléctrica. Queremos brindar nuestro agradecimiento por su consideración frente al pedido por parte de nuestro jardín para la colocación de los cinco aires acondicionados los cuales fueron adquiridos por la asociación cooperadora de Jardín de Infantes 912 con un gran esfuerzo mediante la organización de diferentes acciones para recaudar dichos fondos y su correspondiente instalación eléctrica, debido a que la instalación electrica existente es muy antigua y no podía resistir el caudal energético necesario para el funcionamiento de los mismos. Se agradece la calidad de la obra y el compromiso por parte de la municipalidad en colaborar con nuestras necesidades debido a que dicha obra tenía un costo muy elevado en relación a los ingresos por parte de nuestra asociación cooperadora y sin la colaboración de ustedes nos hubiera sido imposible concretar la misma. v.29.5. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.30.5. ----- Pág. siguiente (2/3)