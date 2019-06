SABADO 1º DE JUNIO DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!! LAURA CIANCHETTA Te desean: Mamá y papá TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA ALMUERZO - BAILE 2 DE JUNIO - 12:30 hs La Comisión Directiva, invita a Ud. y Familia, al almuerzo Baile que se realizará el 02/06/19 a las 12:30 hs en las instalaciones de Nuestro centro sito en Moreno 364. Todo incluido Musicalizado por Salvatierra Valor de la Tarjeta $ 600 por persona Adquiéralas en nuestra sede de Lunes a viernes de 8:30 a 11:30 Y de 14 a 17 hs. v1.6. CENTRO JUBILADOS DEL PETROLEO Y GAS INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados, compañeros en actividad y público en general a un almuerzo familiar el Sabado 15 de Junio a las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponibles en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 horas. Valor socios $ 400, invitados $ 500 - Solo venta de 100 tarjetas. SUB COMISION DE FIESTAS. v.11.6. PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 FRASE DEL DIA "Me he dado cuenta de que la mayoría de la gente está demasiado preocupada con su propia vida para dedicar a los demás el menor pensamiento". Douglas Coupland (1961-?) Escritor de ficción canadiense. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.3.6 . CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6. LA REVISTA DE CASANOVA Viernes 21- 21,00 Hs Club Estrella del Este El proximo viernes 21 de junio el talentoso Hernan Casanova presenta su revista en el Club Estrella del Este, donde al adquirir tu entrada resevas tu mesa con un costo de $ 250,00 que incluye una recepcion. Las mismas son limitadas y ya estan en venta en el Club Estrella los martes y jueves desde las 18,00 , en el estudio de Hernan en la Avda Varela, en Radio Simple de 9,00 a 12,00 Rawson 327. Solo limitadas para este show unico de casi 2 horas de duracion.- v.12.6. ----- SUEÑO DE PRIMAVERA Acaso fuera tu ingenua sonrisa,

tal vez acaso tu oscuro cabello,

tal vez tus ojos enormes y bellos

o solo tu andar de reina castiza. Acaso fuera solamente un sueño,

el sueño de un sueño, una ilusión

grabada con fuego en mi corazón

cuando aún soñaba que era tu dueño. Y tu lo sabías, y yo lo sabía,

sueños son sueños navegando en nada,

son llama ardiente que jamás se apaga

dejándote el alma al final vacía. Acaso fuera tu voz cantarina

que supo alegrarme en tiempos pasados,

tal vez las cosas que hubimos planeado

en esos encuentros de la vieja esquina. Pero el tiempo pasa y con él la vida,

en algún momento se troncha el camino,

cada cual sigue su propio destino,

restañando a solas la profunda herida. No sé que me atrajo. Fue en primavera,

pasaje fugaz de mi pobre historia

que llevó grabado en mi memoria

y se irá conmigo cuando yo muera. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ----- Pág. siguiente (2/3)