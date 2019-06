DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2019

Cumpleaños

MARCELA N. GOMEZ 2/6/2019 Qué suerte la mía la de encontrarte y poder construir con vos una linda amistad. Pido a Dios que nos permita seguir cultivándola y nos dé la dicha de tener más momentos compartidos ¡Feliz cumpleaños, amiga! Nelda 2 DE JUNIO DIA DEL BOMBERO VOLUNTARIO Nuestra más sinceras felicitaciones en su día a los héroes que desarrollan tan loable actividad. Felicidades a todos los Bomberos Voluntarios. Un gran abrazo: Defensa Civil Campana TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.3.6 . PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539