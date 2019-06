MIERCOLES 5 DE JUNIO DE 2019

Cumpleaños

ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Apadrinado por Vitillo Abalos y Sra. Elvirita. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.5.6. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 13 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.6. FRASE DEL DIA El dinero huele bien venga de donde venga. Juvenal (67-127) Poeta satírico romano. LA REVISTA DE CASANOVA Viernes 21- 21,00 Hs Club Estrella del Este El proximo viernes 21 de junio el talentoso Hernan Casanova presenta su revista en el Club Estrella del Este, donde al adquirir tu entrada resevas tu mesa con un costo de $ 250,00 que incluye una recepcion. Las mismas son limitadas y ya estan en venta en el Club Estrella los martes y jueves desde las 18,00 , en el estudio de Hernan en la Avda Varela, en Radio Simple de 9,00 a 12,00 Rawson 327. Solo limitadas para este show unico de casi 2 horas de duracion.- v.12.6. CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6.