JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019

CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6. LA REVISTA DE CASANOVA Viernes 21- 21,00 Hs Club Estrella del Este El proximo viernes 21 de junio el talentoso Hernan Casanova presenta su revista en el Club Estrella del Este, donde al adquirir tu entrada resevas tu mesa con un costo de $ 250,00 que incluye una recepcion. Las mismas son limitadas y ya estan en venta en el Club Estrella los martes y jueves desde las 18,00 , en el estudio de Hernan en la Avda Varela, en Radio Simple de 9,00 a 12,00 Rawson 327. Solo limitadas para este show unico de casi 2 horas de duracion.- v.12.6. FRASE DEL DIA Para progresar no basta actuar, hay que saber en qué sentido actuar. Gustave Le Bon (1841-1931) Psicólogo francés. AGRADECIMIENTO El RL Padre Federico Lavarra y los equipos directivos de los 3 niveles educativos del Colegio Rogacionista Padre Anibal Di Francia quieren expresar su agradecimiento a todos aquellos que colaboraron para que la Novena Colecta Alimentaria haya sido un exito. Autoridades municipales, Unión de Padres, docentes, familias, alumnos, ex alumnos y muy especialmente a toda la comunidad de Campana por su participación y generosidad. El aporte de todos y cada uno de los involucrados permitieron que este proyecto haya sido un éxito. Los alimentos fueron destinados a: Casa de Dia Padre Anibal, Jardin de Infantes Nº 905, Escuela 28 de Islas, Centro de Formación Laboral Ntra Sra. de Islas y Capilla Barrio San Cayetano. Nuevamente: GRACIAS!!