VIERNES 7 DE JUNIO DE 2019

AGRADECIMIENTO Tras haber atravesado una internación en el Hospital Municipal San José, tanto mi familia como yo, queremos agradecer al nosocomio local incluido todo su personal, particularmente al sector de terapia y unidad coronaria por la amabilidad y la atención en todo momento. En especial, enviar mi felicitación al Señor Intendente Sebastián Abella por trabajar intensamente para fortalecer y mejorar las cuestiones públicas en pos del bienestar de los vecinos. HUGO GHIBAUDO Y FAMILIA FRASE DEL DIA "Quien gobierna, mal descansa." Lope de Vega (1562-1635) Poeta, novelista y dramaturgo español. AGRADECIMIENTO Compartimos nuestro agradecimiento al Intendente Sebastián Abella, concejales del Bloque Cambiemos y a la secretaría de Comunicación del Municipio, que colaboraron para ayudarnos a organizar un viaje recreativo para nuestros alumnos. Grupo Superior - Turno Tarde CEC 801 de San Felipe CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6.