SABADO 8 DE JUNIO DE 2019

CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6. AGRADECIMIENTO Agradecemos la ayuda y el acompañamiento que recibimos constantemente por parte del Municipio. Sociedad de Fomento Lomas del Rio Luján EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº 402 "Nuestra Señora de las Islas" AGRADECE: NUEVE AÑOS DE SOLIDARIDAD A LA COMUNIDAD DEL COLEGIO ROGACIONISTA ANIBAL DI FRANCIA La donación de alimentos, los cuales fueron recibidos con mucha alegría, por los alumnos adultos que concurren al centro a capacitarse en diferentes especialidades. Los alimentos serán utilizadosen el comedor escolar que funciona en el centro educativo. Agradecemos al Padre Federico Lavarra, Equipos directivos de los distintos niveles educativos y un especial reconocimiento a UNION DE PADRES DE FAMILIA del colegio Aníbal Di Francia, a los docentes, alumnos, ex alumnos que recorrieron la ciudad solicitando alimentos para la 9na. Colecta Anual de Alimentos y para toda la comunidad de Campana que colaboro con esta generosa acción. ¡¡MUCHAS GRACIAS!!