Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ENCUENTRO MATRIMONIAL DIÓCESIS DE ZÁRATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 HORAS INOLVIDABLES Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Para matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Los invitamos a una Noche de Información: El sábado 15 de junio a las 21hs en Salón de la Parroquia Natividad del Señor. Av Tapia de Cruz 524 Escobar Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis TE:03489-428610 Marcia y Ariel TE: 03489-438226 Los esperamos…!!! v.15.6. FRASE DEL DIA Estamos en la tierra para ayudar a otros: para qué están los otros en la tierra no lo sé. W. H. Auden (1907-1973) Poeta inglés. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 9 - 16,00 hs Org: Ballet Eluney El domingo 9 de junio a las 16,00 hs gran lotería familiar con grandes premios los cuales se reparten en solo dos horas y aquí con solo abonar la entrada de $ 200,00 participas de todos los premios que son muy importantes y en la 9º jugada habrá mas de seis mil pesos. Adquirí tu entrada hoy mismo a través de los bailarines del ballet , club , o llama al 15 570418. v.9.6. JUBILEO MATRIMONIAL SABADO 15 DE JUNIO 2019 Orfaniza: gran venta de canelones. Valor de la porción $ 180. Reservá tu porción llamando a los tel: 3489-15-529150 / 15-593638 / 15-595719 (hasta el miércoles 12/6/19),. Se retiran el mismo sabado de 19 a 21 en el Ateneo Parroquial: Av. Int. Varela 426. No te lo pierdas!!! v.12.6. CENA SHOW BAILABLE sabado 8 - 21,30 hs Este sábado 8 desde las 21,00 hs grana cena show bailable en el Club Estrella del Este - Sivori 250 organizado por el Ballet Eluney con un menú exquisito y con un costo único, entrada empanadas, plato principal matambre a la pizza con rusa, postre pastelitos con café, costo por persona $ 350,00 solo anticipadas hasta el día 8 , en venta en Jean Jaures 767, Club Estrella del Este , Radio Simple, Rawson 327 de 9,00 a 12,00 o llame al 15 Bailamos todos los ritmos con la orquesta de M.Daniele. Imperdible. V. 8/6 SE NECESITA Garrafa de 10 kg., sillas, aparador, heladera, TV o todo lo que se pueda aportar para reubicarse a una persona discapacitada que ha perdido todo. Comunicarse al whatsapp 3489490557. v.9.6. ------ Pág. siguiente (2/3)