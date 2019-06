Cumpleaños

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019



CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 13 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.6. FRASE DEL DIA Estamos en la tierra para ayudar a otros: para qué están los otros en la tierra no lo sé. W. H. Auden (1907-1973) Poeta inglés. JUBILEO MATRIMONIAL SABADO 15 DE JUNIO 2019 Orfaniza: gran venta de canelones. Valor de la porción $ 180. Reservá tu porción llamando a los tel: 3489-15-529150 / 15-593638 / 15-595719 (hasta el miércoles 12/6/19),. Se retiran el mismo sabado de 19 a 21 en el Ateneo Parroquial: Av. Int. Varela 426. No te lo pierdas!!! v.12.6. AGRADECIMIENTO Se agradece por su solidaridad brinda al personal de Ameghino: Matías Gonzalez y Carlos Perez por acompañar en el dolor por la pérdida de nuestra beba de 8 meses de gestación. Mi mayor agradecimiento: FAMILA HILT FRASE DEL DIA ¿No ves que es necedad o simpleza llorar por lo que con llorar no se puede remediar? Fernando de Rojas (1465-1541) Escritor español autor de La Celestina. 29/6/2019 Torneo Chin Chon para todos nuestros socios y no socios jubilados. Inscripción $ 40 sorteo 10 hs. Anotarse en nuestra sede de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. o al 15-542330. La Comisión. v.29.6. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!!