MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

1er AÑITO VALENTIN Y BENJAMIN GUTIERREZ STRAZZERI En este día tan especial festejaremos el 1er. añito de los gemelos Valentin y Benjamín. Les desean felicidades los abuelos, tíos, primos y vecinos. La revista de Casanova Viernes 21- 21,00 Hs Club Estrella del Este El proximo viernes 21 de junio el talentoso Hernan Casanova presenta su revista en el Club Estrella del Este, donde al adquirir tu entrada resevas tu mesa con un costo de $ 250,00 que incluye una recepcion. Las mismas son limitadas y ya estan en venta en el Club Estrella los martes y jueves desde las 18,00 , en el estudio de Hernan en la Avda Varela, en Radio Simple de 9,00 a 12,00 Rawson 327. Solo limitadas para este show unico de casi 2 horas de duracion.- v.12.6. TALLER PSICOLOGICO CAMPANA Lugar: Capilla del Señor 781. Dia y Horario: Jueves de 14 a 16.30. Coordinador: Brian Miguel Massares Coach Consultor Psicológico. Asistente Social. Facebook: Taller Psicologico Campana.www.taller madresunidas.com. Tel. 3489-567184. Este Taller fundado por el coah y consultor psicológico Brian M. Massares el 12 de octubre de 2018 en la sede de Madres Unidas Campana tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales específicamente referido a la pérdida o proceso de duelo de los miembros de la organización. También se brinda asesoria a individuos de la comunidad en ayudar, acompañar, motivar, planificar, coordinar, capacitar, estimular, facilitar implementando actividades grupales o individuales psicológicas. El Taller tambiénm brinda capacitaciones, jornadas y actividades profesionales para adquirir diversos conocimientos. Próximamente: jornadas de insersión laboral. Estimulación cognitiva. Consultoría Psicológica. Coaching ontológico. Taller para Niños. Formaciones pedagógicas de temas sociales diversos. Y mucho mas!! V.30. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6. FRASE DEL DIA Toda convicción es una cárcel. Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filosofo alemán. ENCUENTRO MATRIMONIAL DIÓCESIS DE ZÁRATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 HORAS INOLVIDABLES Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Para matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Los invitamos a una Noche de Información: El sábado 15 de junio a las 21hs en Salón de la Parroquia Natividad del Señor. Av Tapia de Cruz 524 Escobar Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis TE:03489-428610 Marcia y Ariel TE: 03489-438226 Los esperamos…!!! v.15.6. JUBILEO MATRIMONIAL SABADO 15 DE JUNIO 2019 Orfaniza: gran venta de canelones. Valor de la porción $ 180. Reservá tu porción llamando a los tel: 3489-15-529150 / 15-593638 / 15-595719 (hasta el miércoles 12/6/19),. Se retiran el mismo sabado de 19 a 21 en el Ateneo Parroquial: Av. Int. Varela 426. No te lo pierdas!!! v.12.6. ---- 29/6/2019 Torneo Chin Chon para todos nuestros socios y no socios jubilados. Inscripción $ 40 sorteo 10 hs. Anotarse en nuestra sede de lunes a viernes de 13.30 a 18.30 hs. o al 15-542330. La Comisión. v.29.6.