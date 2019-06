JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019

Cumpleaños

TROPICAL BARRIENTOS Este domingo 16 festejamos el Día del Padre en Club San Lorenzo (Campana) gran festival de la cumbia con 4 orquestas: SABOR TROPICAL, PURA ESPUMA (Regalando souvenir). LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS y el CHINO Y LA SONORA con motivo del feriado bailamos un rato mas. Será una fiesta inolvidable. No te lo pierdas. v.16.6. FRASE DEL DIA "La sabiduría es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad". Aristóteles JUBILEO MATRIMONIAL SABADO 15 DE JUNIO 2019 Orfaniza: gran venta de canelones. Valor de la porción $ 180. Reservá tu porción llamando a los tel: 3489-15-529150 / 15-593638 / 15-595719 (hasta el miércoles 12/6/19),. Se retiran el mismo sabado de 19 a 21 en el Ateneo Parroquial: Av. Int. Varela 426. No te lo pierdas!!! v.14.6. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 13 de junio se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.6. POR QUÉ SOY POETA...? Porque aprecio el aroma de las flores
y la suave caricia de su pelo,
esas nubes que vagan en el cielo
en un atardecer con sus colores.
La luna con sus mágicos fulgores,
las golondrinas en su raudo vuelo,
gotas de lluvia acariciando el suelo
el silbido del viento y sus rumores.
Y es Dios que me presta un nuevo día
lleno de belleza y de poesía,
alejado del mundo que me aprieta.
Porque soy libre como el agua mansa
y camino un sendero de esperanza
solamente por eso, soy poeta!
Raúl Berra
Integrante de CAL
Con este trabajo saludo a todos los escritores de mi país en su día

DIA DEL ESCRITOR El 13 de junio de 1874, nacía Leopoldo Lugones en Villa María del Río Seco, Córdoba. En consecuencia, cuando el poeta argentino se suicidó en 1938, la Sociedad Argentina de Escritores decidió instituir en su homenaje el Día del Escritor. Todos somos escritores, solamente hay que decidirlo, comenzar, crear, imaginar y creer en nuestra escritura. ¡Feliz Día Escritores Campanenses! Beatriz Valerio ENCUENTRO MATRIMONIAL DIÓCESIS DE ZÁRATE-CAMPANA LES OFRECE VIVIR 44 HORAS INOLVIDABLES Es un fin de semana especial, donde podrán enriquecer, profundizar y renovar su relación. Para matrimonios que quieren mejorar su comunicación. Los invitamos a una Noche de Información: El sábado 15 de junio a las 21hs en Salón de la Parroquia Natividad del Señor. Av Tapia de Cruz 524 Escobar Para mayor información comunicarse con: Cecilia y José Luis TE:03489-428610 Marcia y Ariel TE: 03489-438226 Los esperamos…!!! v.15.6. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6.