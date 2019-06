Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) AYUDA ESPIRITUAL GRATUITA (IGLESIA EVANGÉLICA) Nuestro objetivo es ayudar espiritualmente a las personas a enfocarse en solucionar sus problemas, a través del Evangelio. Varela 447 – Campana – Escribe a luisgurodas@yahoo.com.ar o msj al WhatsApp +54 9 348 961-7855. FRASE DEL DIA "Un padre es un hombre que espera que sus hijos sean tan buenos como él hubiera querido ser". EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". Conduce Hugo Del Teso. v.30.6. TROPICAL BARRIENTOS Este domingo 16 festejamos el Día del Padre en Club San Lorenzo (Campana) gran festival de la cumbia con 4 orquestas: SABOR TROPICAL, PURA ESPUMA (Regalando souvenir). LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS y el CHINO Y LA SONORA con motivo del feriado bailamos un rato mas. Será una fiesta inolvidable. No te lo pierdas. v.16.6. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 23 - 16.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 23 de Junio a las 16.00 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de participas de todos los premios y en la extra puede ganar mucho mas...aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. V.23.6. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)